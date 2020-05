Santorini se připravuje na návštěvníky, na plážích jsou plexiskla

Majitel plážového baru Charlie Chahine není z rozmístění plexiskel nadšený. Jak ale říká, jestliže je to způsob, jak nalákat turisty zpět, udělá to. „Doufáme, že podobné konstrukce, které tady vidíte, nebudou na plážích navždy. Nechceme je, ale pokud je to potřeba, a pokud na tom záleží bezpečí lidí, uděláme to,” uvedl Chahine.