S významnou libyjskou památkou se historie nemazlila. Teď ji čeká znovuotevření

O stáří pevnosti nemají odborníci jasno. Zatímco podle některých vznikla až v polovině 19. století, místní úřady tvrdí, že to bylo už v 16. Tak či tak byla vystavěna na podzemní řece, a právě kvůli vyvěrajícím pramenům je památka v Libyi známá. „Voda je velmi osvěžující. Když ji pijete v létě, je velmi studená, zatímco v zimě trochu teplá,“ tvrdí místní obyvatel Masúd Mohamed.

Pevnost byla následně využívána i jako škola, a to až do roku 1973. Poté v ní vzniklo archeologické muzeum vystavující fosilie, zkamenělé rostliny nebo horniny a nerosty. Mimo to ale také množství artefaktů z období antického Řecka a Říma.