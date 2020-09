S covidem ani o krok dál. Italské aerolinky chystají lety jen pro otestované

Aerolinky lety nazvaly jako „otestované na covid“. Přestože se podle serveru CNN podobně chovají i další dopravci, nálepka bezpečných letů by mohla přinést větší klid do duší cestujících.

Pasažéři budou mít v podstatě dvě možnosti, jak doložit, že nejsou nakaženi koronavirem. Buď donesou potvrzení, které nesmí být starší než 72 hodin, nebo se nechají otestovat přímo na letišti. Nástup do letadla by pak měl probíhat ve speciální frontě, aby měli cestující garantováno, že se nenakazí případně od někoho v prostorách letiště. Platnost negativního výsledku bude kontrolovat lékař.

Podle serveru One Mile at a Time už začala společnost lety „otestované na covid“ nabízet na svých stránkách a nestojí více než kterýkoli jiný standardní let. CNN nicméně poznamenává, že není jasné, zda cestující v letadle nebudou muset například nosit roušky a podobně.