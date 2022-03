Rusové a Ukrajinci na dovolené řeší dilema. Vrátit se domů?

Měla být to zcela běžná klidná dovolená u moře. Obě východoevropské země to mají do Spojených arabských emirátů zhruba pět hodin letu a vzhledem k tomu, že se tamější teploty pohybují nyní kolem 30 stupňů, jde pro ruské a ukrajinské turisty o oblíbený únik před zimou. Mnoho turistů však odjelo do Emirátů za napjaté situace, která se během jejich pobytu v Perském zálivu změnila v otevřený válečný konflikt.

Všichni turisté, se kterými jsme mluvili, souhlasili s konverzací jen za podmínky úplné anonymity, včetně absence nahrávacího zařízení. Důvod? Slova by je mohla dostat nikoliv jen do problémů, ale rovnou do vězení. Někteří pak krátký rozhovor odmítli i tak, avšak poměrně s logickým argumentem: „Jsme tu na dovolené, nechceme si ji kazit.“

Okamžitě vybíral peníze z bankomatů

„Odjížděli jsme sem s rodinou na dva týdny. Během pandemie jsme byli u moře pouze jednou, a tak jsme si tentokrát chtěli pořádně odpočinout. Bohužel jsme nyní vše, jen ne odpočatí. Na dálku řešíme naši budoucnost. Pracuju v bankovnictví, takže jsem si dal dvě a dvě dohromady. V den začátku konfliktu jsem si posunul výběrové limity na maximum a během tří dnů se mi podařilo vybrat většinu našich úspor v místní měně,“ řekl Novinkám ruský turista z města Čeljabinsk.

„Chtěli jsme si pobyt u cestovní kanceláře prodloužit o další dva týdny, což nám nebylo umožněno. Dohodli jsme se tak přímo na hotelu a nyní komunikuji s aerolinkami. Upřímně se nám teď zpět ani trochu nechce. S válečným konfliktem nesouhlasíme a za Putinem nestojíme. Víme, že je nás tu takových mnoho. Když se ale podíváte na pláži pořádně, na několika našich spoluobčanech uvidíte tetování, která jasně ukazují podporu prezidentovi. Nevíme, co bude za týden, ale jsme v bezpečí, máme dostatek peněz na nějaké přechodné období a pak se uvidí,“ dodal čeljabinský turista, který je v Rás al-Chajma se svou manželkou a dvěma potomky.

Vyřizují si letenku zpět

„My se domů vracet plánujeme, ale ještě tu máme před sebou devět dnů, a tak uvidíme, jak se situace vyvine. Jsme z Omsku, který je od Ukrajiny daleko. Samozřejmě ale tušíme, že se konflikt nějak dotkne i nás. Putina jsme v posledních volbách volili, protože jsme pro nás chtěli silného prezidenta, který se zvládne v případě potřeby postavit Západu. Takhle jsme si to ale upřímně nepředstavovali,“ uvedla zhruba padesátiletá ruská turistka.

„Aktuálně ale spíše řešíme, jak se dostaneme zpět domů. Je dost možné, že budeme muset letět do Kazachstánu a pak nás bude čekat překonat 700 kilometrů po zemi. Není to zrovna ideální,“ dodala Ruska.

I Ukrajinci se rozhodují co dál

„Jsme neskutečně rozpolcení. Na jednu stranu cítím, že bych se měl vrátit a pomáhat bránit zemi. Jenže já jsem IT pracovník a v ruce jsem nikdy neměl ani luk. Navíc, když se do Poltavy vrátíme, už se také nemusíme dostat pryč, když bude potřeba. Mám to štěstí, že jsme tu na dovolené úplně celá rodina. To asi rozhodne pro to, že se teď vracet nebudeme. Jen netuším, co vlastně budeme dělat. Tady zůstat dlouhodobě nemůžeme a ani nechceme,“ řekl Novinkám ukrajinský turista, ukázal na muže u vedlejšího stolu a dodal: „Toho se zeptejte.“