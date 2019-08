Roky chátral. Teď dostal ikonický hotel v Libanonu druhou šanci

Jeden z nejslavnějších hotelů Středního východu, takové přízvisko si Grand Sofar vysloužil. Klidnou oázu pro majetné nechal zbudovat podnikatel Alfred Sursock a jeho synovec Michel Sursock v roce 1892. Movitá a vlivná klientela do hotelu utíkala za odpočinkem a přívětivým podnebím — hotel totiž leží v horách.

Jeho zlatou éru ovšem utnula občanská válka, kdy se obchodu příliš nedařilo. A v zemi bylo navíc nebezpečno. „Tehdy to býval jeden z největších hotelů Středního východu. A také jeden z nejslavnějších. Tím zůstal až do roku 1975, dokud nebyl zničen, vyrabován a nestala se z něj kasárna syrské armády,“ vysvětluje aktuální majitel nemovitosti Roderick Sursock Cochrane.

Přestože válka v roce 1990 skončila a lidé se pomalu do horského útočiště vraceli, navázat na předchozí úspěch se už nepodařilo. O 15 let později zůstal hotel zcela prázdný a začal rychle chátrat. Cochrane, který byl jedním z dědiců, se rozhodl vzít osud budovy do svých rukou a navrátit mu alespoň částečně jeho někdejší slávu.