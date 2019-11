Rodiště diktátorů jsou turistickými magnety

Portugalsko nedávno pobouřil plán vybudovat nové muzeum diktátora Antónia de Oliveiry Salazara. Má vyrůst, jak jinak, v jeho rodné vesnici Vimieiro u města Santa Comba Dao, necelých dvě stě kilometrů severně od Lisabonu. Mělo by vzniknout ve škole, která sousedí s diktátorovým rodným domkem.

S čím Portugalci začínají, to jede v Itálii na plný plyn. Kult fašistického vůdce Benita Mussoliniho kvete hlavně v malém šestitisícovém městečku Predappio v regionu Emilia-Romagna. Tam se 29. července 1883 narodil místnímu kováři a učitelce Mussolini, průkopník fašismu, který v začátcích inspiroval Adolfa Hitlera. Poté, co jej na konci války partyzáni popravili a na milánské benzince pověsili za nohy, nalezl v roce 1957 místo posledního odpočinku na malém hřbitůvku svatého Cassiana v Predappiu.

Bývalý starosta Giorgio Frassineti se přesto nevzdává naděje, že vybuduje muzeum, které by přibližovalo pravdu o temné etapě italských dějin. Zařídil i likvidaci několika obchůdků se suvenýry. Prodávaly se tam dopisní nože, mince, trička, slipy, hrníčky, víno, pivní půllitry či zapalovače s hesly „Věř, poslouchej a bojuj“ nebo „Proklet buď ten, kdo se vzdá“. Vše s motivem Duceho.

Antifašistická a levicová uskupení však na Canaliho plán reagovala pobouřením. „Je smutné, že Predappio si všichni spojují s tím jediným, i když oblast nabízí více,“ říká Luca Capacciová z malé levicové stany Possibile. Celoroční provoz krypty by ovšem stál radnici na údržbě a zabezpečení třicet tisíc eur. A ty zatím Canali nemá.

Co do popularity si s Mussolinim nezadá muzeum v gruzínském Gori, rodišti Josifa Stalina. Vzniklo v roce 1957, čtyři roky po smrti sovětského vůdce. Strohá fasáda ve stylu socialistického realismu skrývá místnosti plné obrazů, snímků a osobních předmětů diktátora. Nechybí ani vagon, v němž jel Stalin v létě 1945 na postupimskou konferenci. V roce 2010 odstranili Stalinovu sochu z centra města a ta teď neslavně leží tváří k zemi na trávníku u muzea.

Průvodkyně nicméně vypráví s neskrývaným obdivem o chudém chlapci, který to dotáhl až na vrchol. Ani zmínka o zločinech, gulagu či vražedných čistkách z konce třicátých let. Jen u kolektivizace se přiznávají jisté potíže. „Ale kolchozy nakonec vznikly a bylo to dobře,“ dodává rychle průvodkyně.