Refundace za ubytování? Rezervační portály ji nabízejí, ale jen v některých případech

Situace je mnohem jednodušší pro ty, kteří rezervaci provedli skrze Airbnb. Pokud tak učinili nejpozději 14. března a ubytování měli využít v následujícím měsíci, tedy do 14. dubna, mají podle informací na stránkách nárok na plnou finanční náhradu. Rezervace mohou rušit nejen sami cestovatelé, ale i hostitelé. Vráceny budou i všechny servisní poplatky.

„Pro rezervace zamluvené po 14. březnu 2020 a pro rezervace zamluvené nejpozději 14. března 2020 s datem příjezdu po 14. dubnu 2020 budou platit storno podmínky hostitele jako obvykle,“ uvádí Airbnb. Výjimkou by bylo, pokud by se hostitel či host nakazili koronavirem. Pokud už ovšem někdo rezervované ubytování začal využívat, možnost žádat o refundaci se na něj nevztahuje.

O mnoho složitější systém refundací čeká na ty, kteří si ubytování rezervovali skrze portál Booking.com. Jelikož jde o zprostředkovatele, povinnost vrátit peníze leží na partnerech, tedy samotných hotelech a dalších nemovitostech. Tak to alespoň uvádí portál na svých stránkách.

Závisí mimo jiné i na tom, jaká je situace v domovské zemi cestovatelů — zda mohou, či nemohou vycestovat, a pak samozřejmě na destinaci, do níž cestují — zda je otevřená cizincům, či nikoli. Například za ubytování ve Španělsku lze žádat refundaci, pokud měl pobyt proběhnout od 14. do 29. března. Ve Francii jsou ovšem data posunutá a o náhradu mohou žádat ti, kteří se měli ubytovat mezi 17. březnem a 1. dubnem. Více se dozvíte zde .

Server CNN ovšem upozorňuje na několik případů, kdy chtěl zákazník stornovat svůj pobyt kvůli koronaviru a Booking.com či jiný rezervační portál si ho přehazoval s hotelem. Stalo se to například Američanovi z Colorada Peteru Milliganovi, jenž si naplánoval výlety do států Nové Mexiko a Maine. Kvůli situaci ale bylo jasné, že nikam neodjede.

„Kontaktovali jsme Booking.com, kde nám řekli, že to není o nich, ale o majiteli dané nemovitosti,“ řekl CNN Milligan. Zavolal tedy do hotelu, kde ho ovšem odkázali zpět. „Je to záležitost Bookingu, jde o jejich pravidla,“ sdělili prý Američanovi.