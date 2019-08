Řecký ostrov se chce stát rájem bez plastového odpadu

„Podívejte na všechny ty malé plasty,“ ukazuje místní obyvatelka Stella Cervellová na barevnou hromádku, která se pohupuje na vlnách. Produkce odpadu na ostrově rapidně narůstá přes hlavní turistickou sezonu, kdy na Paros dorazí přes 400 tisíc lidí, což je oproti 13tisícové populaci velmi citelný rozdíl.

Ostrov, náležící do souostroví Kyklady, by se měl proměnil v ráj, který se zcela obejde bez plastového odpadu. A to je pro místní skutečná výzva. Během sezony se totiž plastu spotřebují tuny, množství turistů si z pobřežních kavárniček bere kávu do kelímku s sebou nebo si kupuje balenou vodu, přestože podle místní společnosti spravující vodovody je kohoutková voda nezávadná.

„Když žijete u moře, jste té situaci vystaveni napřímo,“ tvrdí Zana Kontamanoliová, která společně s Cervellovou spustila kampaň za snížení plastového odpadu. Celých 95 procent veškerého odpadu ve Středozemním moři je totiž právě plast.

Zapojily se desítky podniků

Iniciativa nazvaná Clean Blue Paros usiluje především o to, aby změna začala u místních obyvatel a podniků. „Když jsem přijela, byla jsem vážně v šoku. Nemohla jsem uvěřit, kolik plastových kelímků se povaluje na pláží,“ řekla Cervellová, která se na Paros přestěhovala z Francie v roce 2016. Krátce poté začala s místními podnikateli debatovat o alternativách k plastovým předmětům.

Turisty, kteří dorazí na místní letiště, už vítají velké cedule, kde se o iniciativě mohou dozvědět. Podle Cervellové je to přesně to, co ostrov potřebuje. Ze 70 podniků se do plánu zapojilo 50. Cílem je snížit spotřebu jednorázového plastu, ať už brček nebo balené vody. Problém na ostrově je ale už i se samotnými kontejnery na odpad, které nemají víka a vítr tak množství odfoukne do krajiny a následně do moře.

Většina místních iniciativě tleská a vítá ji, přestože se problémům nedá vyhnout. „Uškodilo nám, že už nenabízíme balenou vodu,“ tvrdí vlastník podniku Nemobar Andy Kirk, jenž byl první, kdo se do iniciativy zapojil. „Přestože návštěvníkům vysvětlujeme, že máme filtry na vodu, mnohým z nich se to nelíbí. Ale my zůstáváme věrni našemu přesvědčení,“ řekl Kirk.

Dalším krokem je přesvědčit pekárny a lékárny, aby nepoužívaly plastové sáčky. Team iniciativy Clean Blue Paros obešel hotely a posbíral nepoužitá prostěradla, z nichž by se měly vyrobit látkové pytlíky.