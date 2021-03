První vesmírný hotel plánuje otevřít už v roce 2027. Levný nebude

Hotel má první hosty přivítat už za několik málo let. Foto: Profimedia.cz

Hotel má první hosty přivítat už za několik málo let. Foto: Profimedia.cz

Cesta do vesmíru by už nemusela být vyhrazena jen profesionálním astronautům. V kosmu se chystá stavba vůbec prvního turistického hotelu, jenž by mohl návštěvníky přivítat už v roce 2027. Voyager Station má pojmout až 400 hostů, chybět v něm nebudou ani bary, restaurace nebo posilovny.