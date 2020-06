Prošlo jím na 20 tisíc lidí. Teď je z bývalého vězení muzeum

Někdejší věznice, nacházející se v hlavním městě Prištině, byla vystavěna pro politické vězně, fungovala od roku 1945 až do roku 2016. „Bylo to vězení plné násilí, teroru, nepřetržitého mučení, nátlaku, vydírání a často izolace bez možnosti se spojit s právníky nebo rodinou. Byla to mašinerie, která měla vězňům vymýt mozky a zlomit je,“ vzpomíná jeden z bývalých vězňů Hydajet Hyseni.