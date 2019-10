Prodej cibulí tulipánů v Amsterdamu je turistická past

Vyšetřovatelé přišli také na to, že vykvetlé květiny se nepodobají obrázkům na obalu a v balení je méně cibulek, než je na něm napsané.

Tulipány představují nizozemský národní symbol a trh s cibulkami je důležitou součástí místní ekonomiky, připomněl René le Clercq. Problém s cibulkami ale podle něj přetrvává už 20 let. Oběťmi jsou podle něj především turisté, u nichž se nepředpokládá, že by se do Nizozemska vrátili a nákup reklamovali.