Přísnější pravidla pro výstup na Everest? Před sezonou se už nestihnou zavést

Pravidla měla zakázat výstup nezkušeným horolezcům, ale také zarazit činnost agentur, které se na doprovázení na vrchol Everestu specializují. Jarní lezecká sezona je ovšem už za dveřmi — startuje v dubnu — a pravidla ještě nevešla v platnost. Tajemník nepálského ministra turismu Kedat Bahadur Adhikari pro New York Times uvedl, že nová nařízení musí ještě schválit vláda.

„Pokud se něco pokazí, ministr turismu osobně by za to měl nést zodpovědnost,“ myslí si prezident nepálské horolezecké asociace Santa Bir Lama. „Nikdo nechce přijet do Nepálu zemřít,“ dodal.