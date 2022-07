Při návštěvě Třeboně nelze opomenout Schwarzenberskou hrobku

Naše prohlídka města začíná rovnou na náměstí. Historické centrum je ze všech stran obklopeno branami. Na západní straně u kostela je to brána Budějovická z let 1605 až 1611, na východní střeží město brána Hradecká z 20. let 16. století. Jižní a nejstarší Svinenská pochází ze 14. století a Novohradská ze 16. století směřuje na hráz rybníka Svět.

Věž původně sloužila k ohlášení požáru či dalšího nebezpečí. Výhled z ní stojí opravdu za to a byla by velká škoda tuto atrakci při návštěvě města vynechat. Proto neotálíme a vyšlápneme si celkem sto schodů.

V letní sezoně je otevřeno od úterý do neděle od 9:00 do 16:30 hodin. Při prohlídce se nejprve podíváme do kaple a poté se schází dolů do prostorné krypty. Celý výklad trvá přibližně půl hodinky. V kryptě se dozvíme několik zajímavých příběhů o členech rodiny Schwarzenbergů, kteří v těchto místech odpočívají. V této části se pochopitelně oproti té horní fotografovat nesmí.