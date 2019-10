Přes půl světa za milion dolarů. Výletní plavba slibuje okázalý luxus

Společnost SixStarCruises, která cestu pořádá, tvrdí, že výletníci si užijí luxusu skutečně do sytosti. Například v Dubaji budou ubytováni v proslulém hotelu Burdž al-Arab, v Hongkongu je zase čeká Ritz Carlton. Shon půjde stranou, plavba si nebere za cíl obrazit co největší počet zemí. Koneckonců, pasažéři jich během 123 dní navštíví pouze jedenáct, zakotví však ve 41 přístavech.

Připraven je bohatý doprovodný program, který kromě luxusního ubytování slibuje především prohlídky nádherných míst. Na Novém Zélandu cestující zavítají například do jeskyní Waitomo, proslulých fosforeskujícím hmyzem, nebo do filmového Hobitína. V Austrálii je čeká návštěva Modrých hor, v Japonsku okružní let vrtulníkem kolem posvátné hory Fudži.