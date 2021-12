Prahou po stopách kubismu aneb Kde si dáte hranatý věneček

Začít nemůžeme jinde než před domem U Černé Matky Boží na rohu Celetné ulice a Ovocného trhu. „Je to první kubistická stavba, která v Praze vznikla, dokončena byla v roce 1912,“ říká nám Marie Jelínková Ťupová z Uměleckoprůmyslového muzea, naše dnešní průvodkyně. Většinou známe kubismus hlavně ve výtvarném umění, třeba v podání malíře Pabla Picassa.

„Inspirovali se francouzskými kubisty, ale sami hovořili o svém stylu jako o novém umění, chtěli totiž do umění vnést nového ducha. Jak to většinou bývá, za kubisty je označil až někdo jiný, v tomto případě historik umění Vincenc Kramář,“ usmívá se průvodkyně.

Ve výtvarném umění byli čeští kubisté odvážní, obraz podle svých vzorů rozkládali a zase skládali k sobě. „To se v architektuře nedělo. Že by okna nebo dveře byly na jiném místě, než kde je čekáte, to dnes neuvidíte,“ uklidňuje nás průvodkyně. Z čeho tedy čerpali? „Architekty udivovalo, jak staví příroda, jak vznikají jeskyně, sopky nebo závěje. Pavel Janák to popsal jako sílu, která působí na neživou hmotu, za nejkrásnější příklad označil krystalizaci,“ říká ještě.