Pózoval na selfie a zřítil se z útesu. Stáli při něm všichni svatí

Old Harry Rocks v hrabství Devon Foto: Profimedia.cz

Případů, kdy turisté zahynuli při pózování na selfie snímky, je již nepočítaně. Ani to však neodrazuje lidi od toho, aby při pořizování vlastních snímků nezdravě riskovali. Osmadvacetiletý muž ve Velké Británii měl štěstí v neštěstí. Zřítil se ze čtyřicetimetrové výšky, život mu však zachránilo to, že spadl do zhruba metr hluboké vody.