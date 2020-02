Postel i do ekonomické třídy. Aerolinky chtějí zpříjemnit dlouhé cesty letadlem

Aerolinky tvrdí, že její kóje by změnily pravidla hry. V každém letadle by ovšem bylo k dispozici jen jedno „hnízdo“, podle všeho by si ho cestující přikupovali ke standardnímu sedadlu, aby se mohli několik hodin vyspat, a v cíli tak byli svěží.

Každá kóje má disponovat šesti kapslemi s postelemi, které budou nad sebou jako palandy. Nebudou v nich chybět polštáře, peřiny nebo i závěsy pro větší soukromí, stejně tak osvětlení.

Lůžka budou nad sebou jako palandy. Foto: Profimedia.cz

Zákazníci si postel zatím rezervovat nemohou, jedná se o koncept a společnost Air New Zealand se rozhodne až v příštím roce, zda Skynest v této podobě skutečně použije. Rovněž není známo, na jakých linkách by se s kójemi mohli cestující setkat, ani na kolik by vyšly. Je však zřejmé, že budou využity na dlouhých letech, například z Aucklandu do New Yorku.

I pro další společnosti

Patentované kóje by mohly v budoucnu využívat i další společnosti. „Budoucnost létání na dálkových linkách vidíme v tom, že si budou moci zákazníci ekonomické třídy přikoupit Economy Skynest, dopřát si kvalitní odpočinek a do destinace dorazit přichystaní. Tohle mění pravidla hry na mnoha úrovních,“ uvedla generální manažerka pro zákaznickou zkušenost společnosti Air New Zealand Nikki Goodmanová.