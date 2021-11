Porto na nedostižný prodloužený víkend. Anebo klidně i déle

Připouštím, že tuto destinaci neumím popisovat nezaujatě. Ale ten pocit možná znáte sami. Některá destinace vám jednoduše sedne každým coulem a vy jste pak ochotni prominout jí i některé drobné nedostatky. Porto je velmi dobře ucelený útvar. Na to, že v něm žije bezmála čtvrt milionu lidí, tak nepředstavuje větší problém se dostat z jednoho konce centra na druhý poměrně rychle. Což je něco, co člověk v době covidové umí patřičně ocenit.

Pokud se budete poohlížet po nějakém tom výletu do přírody, byl by asi hřích nezajet si do údolí řeky Douro, která je proslulá produkcí velmi kvalitních vín. Turisté si tuto oblast v posledních letech oblíbili i kvůli cyklostezkám. Vždyť to znáte z Moravy, od sklípku do sklípku. Ale pozor, tady je přece jen o chloupek tepleji, a tak se vám mohou nohy zamotat o něco snáze...