Phuket se turistům otevře od července. Další destinace mohou následovat

Thajsko patří k zemím, které jsou ohledně otevírání hranic zahraničním turistům velmi obezřetné. Návštěvníci se do země mohou vypravit, ovšem za přísných podmínek, z nichž jednou je dvoutýdenní karanténa v hotelu.

To by se mělo změnit právě od prvního července, kdy se mají uvolnit vstupní pravidla alespoň pro Phuket. Zda se tak ale skutečně stane, bude záviset na proočkovanosti populace. Cílem je, aby obě dávky vakcíny před otevřením ostrova obdrželo 70 procent tamních obyvatel – podle místních médií je to zatím 50 procent.