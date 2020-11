Pětihvězdičkový hotel pro koně? Zvířata si užívají masáží i horkých koupelí

Ke každému zvířeti navíc v jezdeckém centru přistupují jednotlivě. Znamená to, že mají individuální tréninkový plán, chodí například i na speciálním běžeckém pásu. „Klidně by se dalo říct, že Al Shaqab je jako palác a my se ke koním chováme jako by byli králové a královny,“ tvrdí jeden z chovatelů Jabir Ali, jenž v centru pracuje už 25 let.