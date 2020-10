Památky se pustily do gruntování

„Rozpustili jsme skupinu průvodců, ti jsou doma, ale jinak se ostatní pracovníci pustili do úklidu, údržby, zahájili jsme restaurátorské a konzervátorské práce, které se jinak dělají jen přes zimu. Spoustu práce máme na zahradě. Alespoň k něčemu dobrému je tohle období. Teď se můžeme mnohem intenzivněji věnovat samotnému zámku a expozicím a máme na to víc času, než bychom měli za normálních podmínek. Práce je tady určitě dost,“ potvrdila Právu kastelánka zámku Konopiště u Benešova Jana Sedláčková.

Podobné je to v Sázavském klášteře. „Teď je ve zdejších budovách ještě načerpané teplo z léta, tak toho využíváme. Je to ideální třeba k pastování parket. Pokud by se takové práce dělaly až přes zimu, museli bychom k tomu topit. Kromě toho se pokračuje v restaurování nástěnných maleb v ambitu. Tady finalizujeme, dílo by mělo být dokončené nejspíš na konci adventního období,“ předpokládala kastelánka Sázavského kláštera Jaroslava Matoušová.