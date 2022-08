Ostrovy Cres a Lošinj: Dvojčata spojená pupeční šňůrou

Cres je sice největším chorvatským ostrovem, ale nejsou to lidé, kteří by tu hráli prim. Těch tu žije jen něco kolem tří tisíc. Po zdejší zemi se zcela volně prohání stokrát více ovcí, které spásají desítky druhů léčivých bylin. Ochutnat zdejší jehněčí recepty je proto povinností, stejně jako okusit ovčí sýr. Nejlepším místem je určitě jedna z nejstarších osad na ostrově Lubenice. Dnes už tu nastálo téměř nikdo nežije.

My jsme proto raději do jeskyně připlavali dopoledne. Na prohlídku si vezměte voděodolnou baterku, abyste si mohli posvítit nejen pro lepší orientaci v prostoru, ale také proto, abyste zahlédli malou kolonii netopýrů.

Ještě více než ovcí na ostrově napočítáte olivových stromů. Skutečně jich tu roste více než tři sta padesát tisíc. Jen pouhá polovina z nich však je patřičně opečovávaná. Takové množství stromků nemá kdo obdělávat. Když se podíváte do krajiny, pochopíte proč. Je to neskutečně těžká práce.

Olivovníky rostou všude po okolních kopcích a jejich majitelé by k nim jen těžko šplhali a starali se o sady způsobem, jakým je potřeba. Jak už to na ostrovech chodí, půda je tu kamenitá, a abyste mohli zasadit strom, musíte mu nejdříve vytvořit prostor.

To znamená vzít do ruky každý kámen a někam ho přesunout. To je důvod, proč všude v krajině vidíte kilometry a kilometry suchých kamenných zdí, které drží jen silou gravitace a lidské šikovnosti. Creský olivový olej je vyhlášený a vyrábí se převážně z odrůd Šimjaca a Plominka, které jsou na ostrově původní.

Již třicet let funguje ve vesničce Beli záchranné a návštěvnické centrum, které se věnuje jedné z největších atrakcí ostrova – supům bělohlavým. Minulý rok jich zachránili celkem dvanáct. Zdejší populace je původní, což je vzácné. Na mnoha místech museli lidé elegantní mrchožrouty do přírody znovu vypustit, ti zdejší však přežili všechny nástrahy moderního světa. Místní záchranáři se perou se čtyřmi největšími problémy. Supi se musejí potýkat s nedostatkem potravy, jedy, turisty a s elektrickým vedením.

Sup bělohlavý není žádný drobeček. Tělo s rozpětím křídel téměř tři metry už dokáže spořádat pořádnou porci masa, kterého je ve volné přírodě nedostatek. Záchranáři proto skupují od místních farmářů uhynulá zvířata a na tajném místě je ptákům servírují. Bohužel vlci, kteří se vyskytují ve zdejších lesích, jsou hotovou pohromou pro farmáře, kterým napadají stáda. Ti se jich zbavují tím, že je tráví. Uhynulý kus pak leckdy sežere sup.

Třetí hrozbou jsou lodě, které připlouvají blízko k útesům, aby se turisté dostali co nejblíž k hnízdům. Divoké ptáky, zvláště pak mláďata, svým hlukem vystresují, snaží se uletět, ale místo toho spadnou do moře. A nakonec – zkuste roztáhnout třímetrová křídla a dotknout se dvou elektrických drátů zároveň. Jiskřivý zážitek je v podstatě jistotou smrti.

Při návštěvě Cresu můžete kromě Lošinje poznat i další nedaleké ostrovy jako například Susak či Ilovik, který je charakteristický spoustou rozkvetlých květin. Oba ostrovy jsou maličké a pohybovat se tu můžete pouze pěšky či na kole. Auta sem nesmí a ani by neměla kudy jezdit. Když přijede turista, ubytovatel ho u mola čeká hezky s kolečkem, do kterého naloží kufr, zbytek už je v režii práce svalů.

Ostrované si říkají Sansegoti a mluví vlastním dialektem, který je směsicí starochorvatštiny, italštiny, francouzštiny a němčiny. Když vystoupíte na Susaku z lodi, hned si všimnete pestře pomalované zdi, kterou občas zdobí křestní jména. Je to připomínka lidí, kteří v šedesátých letech opustili ostrov a emigrovali většinou do Hobokenu v New Jersey. Někteří si to namířili do Francie, Kanady, Argentiny nebo do Austrálie. A že jich bylo.