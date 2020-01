Ostravské atrakce hlásí rekordy

„Již 21. července byla zdolána magická hranice miliontého návštěvníka. V letní sezoně areál hostil prestižní festivaly jako Colours of Ostrava a Beats for Love nebo sportovní akce světového formátu, jako je CityCross Sprint nebo FIVB Světový turnaj v plážovém volejbale,“ připomněla Kijonková. Podle ní byly vloni stěžejními událostmi v DOV záchrana objektu koksovny, vznik jantarového schodiště slávy či vybudování jediného stellplatzu v Ostravě, tedy místa pro karavany. To vzniklo právě v Landek parku.