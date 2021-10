Opomíjené místo nedaleko Plitvických jezer stojí za zastavení

Tato prastará mlynářská osada vzala za své během občanské války v 90. letech, ovšem po obnově stavení vypadají, jako by zde stála od nepaměti. První obrazová dokumentace zdejších mlýnů pochází z roku 1789, a to v mědirytině cestovatele Belsazara Hacqueta, písemný popis pak je starší, konkrétně z roku 1689 z brku barona Johanna Weikharda von Valvasor, popisujícího opevněné město, most a mlýn.