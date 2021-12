Odpůrce očkování se vplížil do letadla a křičel na cestující

Nejmenovaný muž unikl kontrole dokladů u odletové brány a dostal se až na palubu letadla, které mělo ze Stansteadu odletět do Dublinu. Černý pasažér ale zřejmě neměl vůbec v plánu odcestovat. Místo toho začal ostatním kázat o covidu, pandemii a velmi se u toho rozvášnil.

„Mám právo, stejně jako každý jednotlivý pasažér na tomto letu, nepodstoupit test. Kdo si myslí, že jsou? Mám na to ústavní právo,“ vykřikoval muž, kterého kdosi z cestujících při jeho plamenném projevu nahrál. „Nemusím dělat to, do čeho vás nutí,“ doplnil muž.

Následně začal vykřikovat „Konspirace!” a tvrdil, že celá pandemie je promyšlený plán a vakcíny jsou jed a zabíjejí lidi. „Všechno je to kontrola. Nový světový řád ovládá celý svět,“ vykřikoval muž a narážel při tom na jednu z rozšířených konspiračních teorií, podle níž malá skupina mezinárodních elit manipuluje vlády, průmysl i mediální organizace na celé planetě.

Muž se však na palubě nesetkal s výraznou podporou, většina cestujících se mu smála a pasažéra nakonec vyvedla ostraha. „Osoba na letu z letiště Londýn Stanstead do Dublinu byla vyvedena, protože pronikla přes letištní ostrahu a na palubě se chovala nevhodně,“ okomentoval mluvčí Ryanairu incident.

Podle Daily Mailu však muže nečekalo zatčení. Mluvčí letiště Stanstead uvedl, že je na leteckých společnostech, aby si ohlídaly, zda mají cestující všechnu potřebnou dokumentaci, tedy potvrzení o očkování nebo platné testy.

Zakažte neočkovaným létat, vyzval šéf Ryanairu

Shodou okolností se o takzvaných antivaxerech, tedy odmítačích očkování, zmínil i sám šéf Ryanairu Michael O´Leary. Podle něj by mělo být létání umožněno výhradně naočkovaným cestujícím a vlády by měly značně ztížit život těch, kteří vakcínu odmítají, aniž by pro to měli skutečně pádný důvod.