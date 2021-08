Nepoužívejte na cestující izolepu, apelují americké aerolinky na posádky

„Pamatujte si, prosím, že na palubách jsou věci určené pro vypořádání se s těžkými situacemi a alternativní opatření, jako je lepící páska, by se neměly nikdy používat,“ cituje server Guardian zprávu, kterou společnost předala svým zaměstnancům.

Palubní personál by namísto takto radikálního řešení měl situaci vyřešit racionálně. Znamená to prodiskutovat problém s kapitánem letadla, zákaznickou podporou a případně pozemními bezpečnostními složkami, aby společně našli řešení. Svůj nejlepší úsudek by pak stevardi a letušky měli využít k deeskalaci případného konfliktu.