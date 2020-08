Němci chtějí znovu létat do Spojených států

Německý Spolkový svaz leteckého a kosmického průmyslu BDL včera navrhl obnovení transatlantických letů. Podle něj by se mělo v omezené míře létat z Frankfurtu nad Mohanem a dalších evropských uzlů do amerického Chicaga, Bostonu, Los Angeles, New Yorku a Newarku.