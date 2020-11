Nejvyšší venkovní výtah světa jezdí v Číně. Nabízí výhledy do krajiny z Avatara

Není to však jen světový rekord, který turisty do parku Čang-ťia-ťie láká. Proslýchá se, že místní krajina inspirovala levitující hory fiktivního světa Pandora ze snímku Avatar. To tvrdí i jeden z návštěvníků Čchiao Kche, jenž dorazil s rodinou. „Film nás opravdu ohromil. A tady je to nádherné,“ tvrdí muž.