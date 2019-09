Nejvyšší evropskou lanovkou k nebesům i do nitra švýcarského ledovce

Dospělého vyjde kompletní jízdné na Klein Matterhorn včetně nejmodernější lanovky na 100 CHF, v přepočtu asi 2350 korun, děti do devíti let mají cestu zdarma, od devíti do 16 let platí poloviční cenu, stejně jako držitelé Swiss Travel Passu.

Příplatek za kabinku s průhledným dnem na poslední úsek cesty činí pro dospělé 15 CHF (zhruba 350 korun) oběma směry, pro děti od devíti do šestnácti let opět polovinu. Cena pouze jedním směrem vyjde dospělé na 10 CHF (asi na 235 korun), děti na polovinu ceny.

Na výlet na Klein Matterhorn si vyhraďte minimálně tři hodiny času, s dětmi ideálně půlden.