Nejstarší viniční sklepy v Praze najdete pod slavnou letenskou restaurací

Byť letenské vinice v roce 1860 nahradil park podle návrhu B. Wünschera a J. Braula, sloužila sklepení svému účelu do konce třicátých let 20. století. Dnes, skryté za oprýskanou a posprejovanou kamennou zdí, by je ale hledal jen málokdo. Přitom jde o významnou památku, státem chráněnou od prosince 1964.