Nejstarší bar na světě? Koktejly servíruje v dva tisíce let staré hrobce

A právě oni vytesali kromě nejznámějších budov - Pokladnice, Kláštera, královských hrobek, chrámů, amfiteátru a vodního systému v údolí za síkem (soutěskou, kterou se do archeologického naleziště vstupuje), i několik architektonických objektů umístěných před vstupem do areálu. Před více než dvěma tisíci lety tak vznikl i prostor, v němž se dnes nachází jedinečný bar, který bývá označován za nejstarší na světě.

Ideální doba, kdy jej navštívit, je samozřejmě po setmění. Ručně vytesané kamenné prostory jsou totiž barevně nasvíceny. A ač by to někomu mohlo připadat málo tradiční či až „hollywoodské”, opak je pravdou. Vždyť i všechny mešity s minarety svítí do dáli jasně zeleným světlem symbolizujícím islám.