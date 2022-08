Nejsladší město Slovinska je dokonalým výchozím bodem pro výlety

Encyklopedie neochvějně hlásí, že hlavním městem Slovinska je Lublaň. A nemýlí se. Pro středoevropského turistu je však možná o něco málo relevantnějším místem pro dovolenou slovinské hlavní město čokolády a včelařství — Radovljica.

Radovljicu můžete mít v ranních hodinách skoro sami pro sebe. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Necelých deset minut jízdy autem od jezera Bled leží poklidné městečko, kterým se v hlavní sezoně procházejí zejména milovníci lokální gastronomie. Na to, že město obývá jen asi šest tisíc obyvatel, ukrývá Radovljica a její bezprostřední okolí až překvapivé množství kvalitních restaurací a kaváren.

Zdejší vyhlášenou restaurací byla dlouhé roky Vila Podvin ležící kousek za městem. Leč provozovatelům restaurace se nepodařilo nemovitost odkoupit a ani prodloužit její pronájem, a tak koncem loňského roku zavřela své brány a tím i přišla o svou michelinskou hvězdu.

Centrum městečka Radovljica Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Hlavní hvězdu, šéfkuchaře Uroše Štefelina, však Radovljica neztratila. V prosinci 2021 se i s většinou svého týmu přesunul do restaurace Hiša Linhart ležící uvnitř historického domu ze 16. století v samotném srdci města na jeho náměstí. A jestli je ze zahrádky nějaké restaurace centrum městečka opravdu extrémně malebné, je to právě z této. Nahlédněte ale i do interiéru. Posezení v zadní části restaurace vás teleportuje o mnoho generací zpět.

Tuze sladká zastávka

Jen co by kamenem dohodil je pak rodinná manufaktura čokoládových pralinek, Radolška Čokolada, kterou nesmíte při návštěvě této končiny vynechat. Je to přitom vskutku nový podnik, funguje zatím necelý rok! Vznikl z čirého nadšení a lásky k čokoládě, což kvalita místních produktů vážně neutají. Za projektem stojí dynamická místní žena Nataša Mikejlová, z jejíž postavy byste skutečně milovnici sladké hmoty neodhadovali.

Nataša Mikejlová se už dlouhé roky snaží dostat městečko Radovljica do itinerářů turistů. V poslední době kvalitními čokoládovými delikatesami. Foto: Jakub Kynčl, Novinky

Přes deset let vedla turistickou organizaci městečka Radovljica a pracovala na zviditelnění této destinace. Loni se však rozhodla teplé místečko vyměnit za podnikání a vrhla se do světa čokolád. To koneckonců souzní s tím, jak svou domovinu světu představovala: jako nejsladší město Slovinska. Nyní ve své manufaktuře vyrábí mnoho nejrůznějších domácích čokolád a desítky druhů pralinek a do podnikání začlenila i svou rodinu.

A proč své město uváděla jako nejsladší v celé zemi? Vyjma cukráren, a nyní už i vybraných čokoládových laskomin, je totiž Radovljica a její okolí proslulá včelařstvím. Ba co víc, v samotném centru se dokonce nachází i Muzeum včelařství. A pokud si říkáte, že vás o moc nudnější motiv muzea nenapadá, dejte si rovnou výchovný políček, jako jsem si jej uštědřil po návštěvě muzea i já.

Čelní desky úlů jsou poměrně zajímavým pohledem do historie. Někdy i trochu brutálním... Foto: Jakub Kynčl, Novinky