Nejkratší cyklopruh světa měří jen dva a půl metru, ale stál tisíce liber

„Je to směšné. Nevím, jestli je horší, že je pruh dlouhý jen něco přes dva metry, nebo to, že cyklisty navádí na chodník, kde se budou pohybovat lidé,“ uvedl místní obyvatel Ryan Evans. „Nejenže je to úplně zbytečné, ale ještě je to plýtvání penězi daňových poplatníků,“ doplnil muž s tím, že město by se mělo prezentovat pořádáním Her Commonwealthu, ale takto se pozornost upíná nechtěným směrem.