Nejen Pompeje. Zkáze neuniklo ani méně známé Herculaneum

Teď by se karta mohla obrátit, protože ve městě veřejnosti zpřístupnili jeden z nejhodnotnějších domů, který byl po staletí pohřben pod nánosem sopečného popela. House of Bicentenary, což by se dalo přeložit jako dvousetletý dům, byl poprvé objeven až v roce 1938, což bylo přesně po dvou stoletích od prvních vykopávek v Herculaneu. Šlo o sídlo vznešené rodiny, zdobené množstvím nástěnných maleb.