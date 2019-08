Nejdelší mozaiku mají ve Vietnamu. Měří skoro čtyři kilometry

Na díle, které sestává z množství keramických kousků, se podílelo na 28 tvůrců, ať už sochařů, malířů, novinářů, fotografů nebo uměleckých keramiků. Svou troškou do mlýna přispěly i některé zahraniční ambasády v Hanoji, aby se dokončení zdi stihlo právě do roku 2010, kdy město slavilo tisíc let od svého založení.