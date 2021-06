Nedávno zesnulého prince Philipa připomíná ve Windsoru nová výstava

Výstava pojmenovaná Princ Philip: Oslava měla původně doprovázet další akce plánované ke stým narozeninám vévody z Edinburghu. Oslavil by je 10. června. „Vzhledem k jeho úmrtí v dubnu jsme otevření výstava posunuli o několik týdnů,“ vysvětlila kurátorka Sally Goodsirová. Doplnila, že princ o expozici i jejím obsahu věděl předem.

„Sama jsem si ještě jako mladší člověk nebyla vědoma spousty věcí, které princ Philip dělal, a o které se zajímal, dokud jsem nezačala s rešerší na výstavu,“ tvrdí kurátorka. „Jelikož se s ním lidé nemohli rozloučit na pohřbu, jak by to běžně udělali, doufám, že si najdou svou cestu na Windsor a dozvědí se o princovi třeba něco nového,“ doplnila Goodsirová.

Princ Philip zemřel 9. dubna ve věku nedožitých 100 let. S panovnicí Alžbětou II. byli manželé dlouhých 73 let. Výstava o jeho životě potrvá na hradě Windsor až do 20. září.