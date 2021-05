Návrat vzducholodí? Společnost je chce nasadit do několika let

Moderní vzducholodě na hybridní pohon si kladou za cíl vrátit do nebe luxus a pohodlí. Pojaly by až stovku pasažérů usazených buď u velkých panoramatických oken nebo uprostřed paluby. Zepelíny by se měly využívat na krátké lety, předpokládá se, že především meziměstské. A v plánu je dostat je do osobní přepravy už v roce 2025.