Nadzvukovým letounem kamkoli na světě do čtyř hodin, plánuje společnost

Ambicí společnosti Boom Supersonic prý není vzkřísit Concordy, někdejší osobní nadzvuková letadla, která se přestala používat už před dvěma dekádami. Kromě jejich nákladného provozu byly drahé i letenky. „To není cestování, ale věc, u které doufáte, že si ji splníte jednou za život. To, kam se chceme dostat my, je cestování kamkoli po světě do čtyř hodin a za sto babek,“ uvedl Scholl.

Doplnil však, že dostat se do takového bodu nějakou chvíli potrvá. Rád nicméně přemýšlí v dlouhodobém horizontu. „Kde chceme být za dekádu či dvě? A čeho je možné za takovou dobu dosáhnout? A jak se do toho bodu dostaneme?“ táže se Scholl.

Napravit nejdůležitější chyby

Společnost Boom Supersonic byla prvním start-upem, který začal s myšlenkou návratu nadzvukových letadel koketovat. V říjnu loňského roku firma představila i prototyp letounu nazvaný XB1, který by chtěla dostat do vzduchu ještě letos, připomíná server Independent. Dalším krokem v plánu je otevřít americkou továrnu, v roce 2023 zkonstruovat první nadzvukový letoun a dostat ho do provozu do roku 2026.

„Vnímáme to tak, že navážeme tam, kde Concorde skončil, ale napravíme ty nejdůležitější věci, což je ekonomika a udržitelnost z hlediska životního prostředí,“ uvedl Scholl s tím, že dalším z cílů je konstruovat uhlíkově neutrální letadla, která budou využívat alternativní pohon.