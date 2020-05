Na toaletu jen se souhlasem posádky, plánuje Ryanair

S prázdným prostředním sedadlem by letenky rapidně zdražily

Personál bude méně zaneprázdněný palubními službami, protože se nebude podávat například čaj nebo káva. I tento faktor by měl snížit potřebu cestujících navštěvovat toaletu.

Neznamená to však, že by někomu bylo zakázáno odskočit si. „Posádka umožní cestujícím jít na toaletu, ale jen v momentě, kdy bude prázdná,“ vysvětlil šéf Ryanairu s tím, že záchody jsou v letadle celkem tři a všechny se budou využívat. Jde jen o to zabránit tvoření front.