Na Špičáku mají žížaly místo kanalizace

„My jsme dlouho nemohli najít technologii, která by vyhovovala ochraně přírody i nám, a pak jsme objevili tohle. Začali jsme se zajímat, jak to funguje. A když to funguje v Alpách, proč by to nemohlo fungovat na Šumavě,“ řekl ředitel Skiareálu Špičák Vladimír Kasík.