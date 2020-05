Na Hintertuxu se bude od konce května opět lyžovat

Hintertux je jediným skiareálem v Rakousku, který umožňuje celoroční lyžování. Ti, kteří se tak letos cítí ochuzeni o pořádnou zimu, se do střediska mohou od 29. května vypravit. „Plánujeme spustit lanovky, otevřít restaurace na vrcholu a zahájit i populární exkurze. Podmínky na ledovci jsou skvělé. Všichni nadšenci do zimních sportů se mohou těšit na 3,4 metru sněhu a někde i na ten nejlepší prašan,“ uvádí skiareál na stránkách.

Detailní informace o otevírací době a délce zpřístupněných sjezdovek zveřejní areál do konce týdne. Návštěvníci se však mohou těšit také na prohlídky Ledového paláce — přírodní zamrzlé jeskyně, nebo zpřístupnění panoramatické terasy.

Turistická infrastruktura by se v Rakousku měla navrátit do normálu rovněž 29. května, kdy všichni provozovatelé ubytování mohou znovu nabízet přespání. Ve stejný den se otevřou i nejrůznější turistické atrakce, plavecké bazény i další volnočasové aktivity, ale větší kulturní a společenské akce budou zakázány až do konce června.