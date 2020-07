Na dovolenou po kolejích. Více vlaků pojede do Chorvatska, Alp i k Baltu

RegioJet chce jezdit do Chorvatska pravidelně už od příštího úterý. Zatím však bude vypravovat soupravy jen v úterý, pátek a neděli. Od 11. července mají spoje jezdit denně, a to až do konce prázdnin.

„Na spojích budou v provozu identické soupravy s kapacitou až 560 cestujících. V Rijece mohou cestující využít návazných autobusových spojů do přibližně třicítky nejoblíbenějších destinací na chorvatském pobřeží,“ oznámil mluvčí Aleš Ondrůj.

Dodal, že se již prodalo zhruba 30 tisíc jízdenek. „Řada spojů včetně toho prvního s odjezdem v úterý 30. 6. z Prahy-hlavního nádraží je kompletně vyprodána,“ poznamenal Ondrůj.

Cena jízdenky na sedačce začíná na 590 Kč, v lůžkovém kupé na 790 Kč. Rezervace místa a palubní servis včetně kávy a drobné snídaně jsou v ceně.

Každá souprava bude mít dvanáct vagonů, část z nich je lehátkových. Lidé si předem mohou objednat i občerstvení.

ČD i pod Tatry

Jak upozornila ČTK, v minulosti jezdily do Chorvatska také České dráhy, které zajišťovaly přímý lehátkový vůz do Splitu. V posledních letech už však nejezdil, protože se komerčně nevyplácel. ČD však aktuálně znovu zprovozňují některé své noční vlaky do dovolenkových destinací.

Po tříměsíční pauze kvůli koronaviru včera večer vyjely z Prahy přímé lůžkové vozy na Slovensko, a to do Popradu, Košic a Humenného. Zítra večer se zapojí i vlaky směr Linec, Innsbruck a Curych.

„Cestující si tak můžou naplánovat dovolenou v Tatrách a na východním Slovensku, ale také v rakouských a švýcarských Alpách,“ řekl ředitel odboru dálkové dopravy ČD Petr Vondráček.

Včera začaly jezdit i noční vlaky z Bohumína do Polska ve směru pobaltského Svinoústí, Helu a Kolobřehu, zatím však bez lůžkových vozů. Spoje do Krakova se stále připravují, k obnovení by mohlo dojít v polovině července.

Ceny jízdenek do zahraničí se u ČD liší. Vyplatí se rezervovat si místo včas, v rámci tarifu Včasná jízdenka Evropa lze koupit jízdenku za poloviční cenu. Například cesta do Curychu v pondělí vychází na zhruba 5000 Kč, včasná jízdenka ale stojí 1800 Kč. Ve čtvrtek večer byla ještě v nabídce, ale zdaleka ne vždy to takto krátce před odjezdem je.

Například lístky do lůžkového vagonu do Svinoústí na úterý už byly vyprodány. Jízdenky s místenkou na sedačku ale k dispozici byly, a to v ceně 650 Kč.

Je však nutné mít na zřeteli, že včasná jízdenka do Polska nejde vrátit ani vyměnit. Naproti tomu do Švýcarka to za poplatek tři eura (81 Kč) možné je.