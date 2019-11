Na chorvatském pobřeží se ukrývají zbytky komplexu, o kterém skoro nikdo neví

Nejde o žádnou „masovku”, na které byste se tlačili s turisty. Ti do této části města zavítají spíše sporadicky. Narazíte tak maximálně na místní, kteří tam chodí rybařit na vlasec nebo na mladé páry, které hledají soukromí a úkryt před zvědavými zraky sousedů.

O dříve slavném komplexu si nepřečtete ani ve většině průvodců. Mnozí by jistě nechápali, proč by měli právě na toto místo jezdit. Pro jiné však jde o kus historie a ukrytý poklad v jednom. Ale ruku na srdce — z budovy, kde se nacházela odpalovací rampa, už zas tak mnoho nezbývá. A žádné pokusy o její záchranu se evidentně konat nebudou.

První továrna na torpéda na světě začala fungovat v roce 1874 pod názvem Silurificio Whitehead, Torpedo Fabrik von Robert Whitehead. Za původním nápadem na tento typ zbraně měl stát Giovanni Luppis. Jeho cílem bylo vynalézt zbraň, která by mohla zničit nepřátelská plavidla ještě předtím, než by se dostala ke břehu. Právě ochrana břehů byla tím hlavním důvodem, proč se vědci do výroby této zbraně, příznačně nazývané Salvacoste (Ochránce pobřeží), pustili.