Muži na letišti vzplála powerbanka v kapse. V úleku si stáhnul kalhoty

„Cítil jsem teplo v kapse, ale přišlo mi to normální. Stejně jako se někdy zahřeje telefon, když ho používáte. Ale nikdy by mě nenapadlo, že může explodovat,“ prohlásil o powerbance Lwando Mashiamahle.

Když mu vzplály kalhoty a on si je v šoku stáhnul, ostatní cestující na letišti si raději drželi odstup. „Byl jsem v šoku a nevěděl jsem, co dělat. Úplně jsem ztratil hlavu, jak jsem se bál. „Naštěstí jsem neutrpěl žádná zranění, jen jsem měl spálené kalhoty, takže jsem musel co nejrychleji najít obchod, abych si koupil nové,“ uvedl.