Muž předstíral, že je pilot. Chtěl se dostat zdarma do letadla

Policie v indickém Dillí zatkla muže, který se chtěl proplížit do letadla. S falešným průkazem předstíral, že je pilot společnosti Lufthansa. K jeho smůle byl zadržen dřív, než se mu povedlo plán realizovat, napsal server Independent s odvoláním na The Times of India.