Muž chtěl zdržet let, který nestíhal. Nahlásil na něm bombu

Dvaatřicetiletý Islam se chtěl loni v květnu vypravit do Maroka. Měl za to, že si ponechal dostatečnou časovou rezervu, aby stihl na letiště Gatwick dorazit včas, jenže jeho vlak nečekaně skončil na nádraží St Pancras v Londýně. Islam proto chytil taxík, ale při proplétání se městskými ulicemi zpanikařil a rozhodl se letadlo zdržet.

„Let společnosti easyJet 8897 odlétá za 40 minut. Na palubě může být bomba, musíte ho zdržet, musíte ho zastavit,“ řekl muž operátorovi. Letištní ostraha ihned evakuovala všech 147 pasažérů a dovedla je do čekárny u brány.

Islam se posléze se zpožděním objevil na letišti. Záhy se ukázalo, že jeho telefonní číslo je identické s tím, z něhož byl uskutečněn varovný hovor. Ostraha si pro muže došla a kvůli podezření ze šíření poplašné zprávy ho zatkla. Ostatní cestující do Maroka odletěli o tři hodiny později, veškerá jejich zavazadla musela být ovšem překontrolována.

Od incidentu byl muž odsouzen ještě za praní špinavých peněz, a to na 42 měsíců. Dohromady by měl za mřížemi strávit skoro pět let.