Moře na mnoho způsobů nabízí jihozápadní Švédsko

Bonusem dovolené ve Švédsku jsou i delší dny, protože více než tisíc kilometrů na sever se stmívá minimálně o hodinu později než u nás. Nelze sice zaručit, že vám za celou dobu nezaprší, ale jak praví staré severské přísloví, neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení.

„Švédské“ léto je třeba vnímat časově trochu jinak než to středoevropské. Zpravidla jde o období několika týdnů na přelomu června a července, ovšem i září někdy překvapí svou přívětivostí.

Pronájem „sommarstugy“, tedy chaty, v níž si nejlépe a zároveň komfortně vychutnáte přírodu, nemusí vůbec vyjít dráž než srovnatelné ubytování v Česku. V nabídce jsou objekty pro tři, ale i deset a více lidí, některé přímo u moře. Ještě i teď seženete ubytování pro letošní sezonu. Moře si přitom můžete užít na mnoho způsobů — plavbou na lodi počínaje a (cyklo)turistikou konče.

Koupání bývá spíše symbolické, ale v mělkých zátokách, kde tolik nefouká, narazíte i na vyhřátější vodu. Také jídlo lze konzumovat přímo u moře ať už v přístavní restauraci, či při populárním grilování na obřích placatých kamenech, kterými je kraj Bohuslän proslulý. Za zmínku stojí i bohatá nabídka zmrzliny, v jejíž konzumaci patří Švédové mezi světové přeborníky.

Cesta jako zážitek

Téměř stejně pestrý jako program je i výběr možností, jak se do oblasti, kde se Balt setkává se Severním mořem, dostat. Let z Prahy do Göteborgu pominu, protože zážitek představuje už samotná cesta autem. Nehledě na to, že je mnohem výhodnější být v cíli mobilní. Zvolit lze trasu takzvaně přes mosty nebo „krátké“ a „dlouhé“ trajekty. Řešením je také vybrat jednu variantu na cestu tam a druhou zpátky.

Do Švédska se sice dostanete přes sever Německa a Dánsko, aniž byste se museli plavit, ale najedete si tak několik set kilometrů navíc. Na druhou stranu jízdu po Öresundském mostě (za poplatek) spojujícím Kodaň s jihošvédským Malmö by mohli ocenit nejen fanoušci krimiseriálu Most. Ten začíná nálezem mrtvoly právě v polovině tohoto díla z konce 20. století, po němž vede nejen dálnice, ale i dvoukolejná železniční trať.

Další možností jsou trajekty. Pro ty, kdo si chtějí odpočinout od řízení a sezení v autě, je dobrou volbou cesta ze severoněmeckého Rostocku do Trelleborgu na jihu Švédska. Plavba trvá necelých osm hodin, takže je praktické objednat si kajutu a cestovat noční linkou, která vyplouvá kolem jedenácté večer. Zvlášť ve vrcholné sezoně doporučuji trajekt dopředu rezervovat. Na palubu je možné vzít i domácího mazlíčka.

Na každém obydleném ostrově je k dispozici alespoň malý přístav. Foto: Markéta Mitrofanovová, Právo

Než po přistání vyrazíte na sever, zastavte se v okolí nedalekého Ystadu, které proslavily detektivky s komisařem Kurtem Wallanderem. Další zastávku pro milovníky tohoto žánru představuje Helsingborg ležící už na pobřeží na cestě do Bohuslänu, kde působil zase „mladší“ komisař Fabian Risk. Najdete tu věž Kärnan, jediný pozůstatek středověkého hradu, ze které lze spatřit Öresundský most.

Pobřežní pevnosti

V kraji Skåne, který zhruba do poloviny 17. století patřil Dánsku, nejde o jedinou pevnost postavenou na obranu tamního obchodu před piráty. Další se nachází například v Landskroně, kde se fortifikační systém modernizoval ještě v 18. století, a proto tamní Citadell patří k nejzachovalejším vodním pevnostem Severu. Areál obklopený nejen vodním příkopem, ale i dobře udržovanou zelení si můžete prohlédnout také zevnitř.

Budeme-li se držet při pobřeží, ve Varbergu, který se nachází už v kraji Halland, objevíte další pevnost, kolem níž vede příjemná promenáda s několika místy vhodnými ke koupání i relaxování na útesech.

Odtud je to jen asi hodina jízdy do druhého největšího švédského města Göteborgu, kde se kromě muzeí či zábavního parku Liseberg, největšího na severu, nachází i pevnost Älvsborg. Stojí na jednom z ostrůvků u ústí nejmohutnější skandinávské řeky Göta (odtud název kraje Västra Götaland) do Severního moře.

Mezi tisíci ostrovy

Jen několik desítek kilometrů od Göteborgu se rozkládá oblast, kterou jako dovolenkovou destinaci vyhledávají sami Švédové. Jedná se o kraj Bohuslän, do kterého patří mimo jiné na osm tisíc ostrovů a ostrůvků, z nichž většina není obydlená. Na ty větší vedou mosty nebo bezplatně jezdí malé trajekty, které pojmou i vozidla.

Pokud v už tak klidné oblasti — na to, že jde o jednu z nejatraktivnějších destinací — zatoužíte po samotě, půjčte si kánoi a zamiřte na některý z miniaturních ostrůvků, kde můžete i přenocovat. Ve švédské přírodě totiž platí, že co není zakázáno, je dovoleno. Na většině míst tak lze nejen postavit stan „nadivoko“, ale třeba i lovit ryby bez příslušného povolení.

Bez mostů se doprava v Bohuslänu neobejde. Na snímku Källösundsbron a Tjörnbron Foto: Profimedia.cz

Je však třeba se řídit souborem pravidel pro pobyt v přírodě zvaným Allemansrätten. Ta jsou založena na dvou slovech: nerušit a neničit. V angličtině je naleznete například na stránkách visitsweden.com. S tím souvisí i možnost sbírat lesní plody, o něž ve Švédsku skutečně není nouze. Kromě hub a borůvek jsou to v Česku méně dostupné brusinky.

Zmíněné ostrovy jsou tvořeny uhlazenými skalami, to ale neznamená, že jsou všechny holé. Některé pokrývá les a tráva, na níž se volně pasou krávy, ovce nebo koně. Na těch největších najdete i městečka s typickými švédskými domky a přístavy v létě zaplněnými jachtami putujícími z jednoho místa na druhé. Stezky vhodné pro pěší i cyklisty vzhledem k charakteru krajiny vedou nenáročným terénem, někdy kolem celého ostrova.

Umění na skalách

Není to ale pouze příroda, kterou můžete obdivovat. Na ostrově Tjörn se v areálu pohřebiště z doby železné na dohled moře každý rok od května do září koná výstava soch pod širým nebem. Informace o vstupném a otevírací době naleznete na pilane.org. Na témže ostrově se nachází i panství Sundsby Säteri, které je částečně upraveno jako muzeum.

Jde o soubor několika budov s venkovním posezením, které v 17. století vlastnila Margareta Huitfeldtová, majitelka mnoha statků v Bohuslänu. V areálu u jezírka najdete mimo jiné farmářský obchůdek s pekárnou, restauraci a několik značených turistických cest vedoucích převážně lesem, kde je na rozdíl od mořského pobřeží vhodné použít repelent proti komárům.

Muzeum výroby sleďů na ostrově Klädesholmen. Foto: Markéta Mitrofanovová, Právo

Na jihovýchod od Tjörnu se rozkládá ostrůvek Klädesholmen proslulý po celé zemi výrobou spousty druhů nakládaných sleďů. Odtud je to vzdušnou čarou jen šest kilometrů na turisty dobře připravený Marstrand, který si jako letovisko oblíbila i švédská královská rodina.

Promenáda i muzea

Pokud se nevydaří počasí, nebývá na ostrovech zvlášť příjemně. V tom případě je lepší vyrazit na pevninu, kde to alespoň méně fouká.

Asi dvacet kilometrů severně od Göteborgu je možné navštívit pevnost Bohus fästning (bohusfastning.com), dále na sever leží Uddevalla s krásnou pobřežní promenádou a Trollhättan s několika muzei, například automobilů značky SAAB (saabcarmuseum.se). Přímo u něj vede přes kanál řeky Göty nejdelší zvedací most svého druhu na světě.

Užitečné odkazy Informace o cenách a případných omezeních na mostě přes Öresund: oresundsbron.com Jak se dostat trajektem do Švédska: stenaline.cz Velký výběr ubytování v chatách nejrůznějších velikostí: vrbo.com Švédská aplikace pro předpověď počasí: klart.se

Co ochutnat U dálnice E6, která vede z jihu na sever, na dvou místech narazíte na „lososárnu“ (laxbutiken.se), kde si můžete dopřát lososa uzeného, vařeného, grilovaného nebo nakládaného na mnoho způsobů. Především přístavní restaurace nabízejí čerstvé ryby, rybí polévku a krevety, většinou v podobě salátu s majonézou a koprem podávaného s chlebem. V první polovině srpna se v celém Švédsku jako rozloučení s létem pořádají račí hody, přičemž na západním pobřeží se konzumují raci mořští. Země má velkou tradici výroby zmrzliny (siaglass.se, triumfglassgodis.se). Zajímavé je ochutnat pro nás exotickou lékořicovou. Alkohol nad 3,5 % je možné koupit kromě restaurací jen ve státním řetězci Systembolaget, kde je k dostání výběr toho nejlepšího včetně produktů z řady místních minipivovarů a typických pálenek ochucených bylinkami a kořením.