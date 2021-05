Moře na dosah a Etna na dohled. Sicilské městečko nabízí domy za euro

Server CNN píše, že ve světě sice nadále řádí pandemie a opatření se mění ze dne na den, jedna jistota však existuje: domy za euro v Itálii. Vesnice Castiglione di Sicilia leží na východním pobřeží ostrova a je to z ní, co by kamenem dohodil do městečka Taormina, které proslulo například zachovalým amfiteátrem. Na prodej je v obci takřka 900 domů, z nichž většina stojí ve staré části.