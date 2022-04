Moderní Bratislava: Příjemné město nachystané na turisty

Restaurace, do které jsme vyjeli rychlovýtahem, připomíná létající talíř. Však jí také lidé z Bratislavy říkají UFO. „Vznáší“ se na dvou pylonech ve výšce 85 metrů nad mostem SNP. Na její střeše, tedy ještě o deset metrů výš, je vyhlídka, odkud při troše štěstí bývá vidět až do vzdálenosti sto kilometrů.

UFO nabízí kromě výborné gastronomie i jeden adrenalinový zážitek. Odvážlivci se mohou projít venku po římse široké třicet centimetrů kolem celé restaurace. Samozřejmě uchyceni v popruzích a na horolezeckém laně, navíc pod dohledem instruktora. Tenhle zážitek tu však nabízejí jen od jara do podzimu.

Ocelový most spojuje sídliště Petržalka s centrem města a vznikl ještě za socialismu. Je dlouhý kolem čtyř set metrů a v roce 2001 se stal i s UFO jednou ze slovenských staveb století. Restauraci s vyhlídkou přijali také do exkluzivní Světové federace vysokých věží.

Bratislavu odsud vidíte jako na dlani. To se netýká jen nejnavštěvovanějších památek: Bratislavského hradu, katedrály svatého Martina nebo historického centra. To platí i pro novou čtvrť, která se rodí v bývalé průmyslové zóně, hned vedle čtvrti s názvem Staré Mesto. Právě tady vznikla řada zajímavých projektů.

Trochu jako zjevení působí mezi vysokými moderními novostavbami zajímavě zrekonstruovaná Jurkovičova teplárna ze čtyřicátých let dvacátého století. Vypadá jako plachetnice mezi zaoceánskými parníky. Jejího autora Dušana Jurkoviče místní považují za jednoho z průkopníků moderní slovenské architektury. Uvnitř najdete galerii, restauraci, kavárnu i sdílené pracovní stoly coby nestandardní kanceláře.

Přesouváme se do obchodního centra Nivy. Na střeše děti sviští po skluzavce, honí se po šikmých plochách a zdolávají překážky. Maminky tu mohou sedět na lavičkách nebo si zaběhat na běžecké dráze, zatímco děti hlídá jiný dospělý.

Pokud máte rádi ryby a mořské potvůrky, zajděte na nábřeží do restaurace La Marine. Když si po koktejlu s krevetami dáte třeba chobotničku s novozélandským sauvignonem, připadne vám současný svět trochu stravitelnější a veselejší. Zajímavých restaurací je v Bratislavě řada. Jednou z možných inspirací jsou webové stránky turistického centra města (v boxu na konci článku). Najdete zde i tipy na vinárny, pivovary, cukrárny, kavárny nebo pouliční bistra.

Prohlédli jsme si hezky zrestaurované, ale dost prázdné komnaty panovnice, jejího manžela i dcery. Vypadaly, jako když se všichni právě odstěhovali do Vídně a jen symbolicky tu občas nechali nějaký kus nábytku nebo výzdoby.

Na hradě najdete řadu expozic. Pro mě byla zážitkem ta, která mapovala život Keltů. Museli jsme se však za nimi vydat do podzemí. Vypadalo to tajuplně a trochu až mysticky.

V roce 1811 hrad vyhořel kvůli neopatrnosti vojáků. Pýcha města lehla popelem. Dlouhé roky stály nad městem chátrající trosky. Odstranit je by ale bylo drahé. Až v roce 1956 se hrad dočkal peněz a první renovace. Po té poslední vypadá podobně jako za vzkvétajících časů Marie Terezie.

Tradice vznikla v dobách, kdy Uhry sužovali Osmané a mnoho šlechticů i bohatých lidí přesídlilo z maďarského Budína do Prešpurku, respektive do Pozsony, jak se tehdy Bratislavě říkalo. Až Josef II. začal vše vracet zpět do Budína.