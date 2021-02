Mladou Češku odřízla pandemie od životní lásky. Shledala se s ní po 10 měsících

Loni na jaře byla Češka Vendula Žáková se svým australským partnerem v Chile. Bylo to zrovna v době, kdy se ve světě začal šířit koronavirus a uzavíraly se státy. Kvůli jejich rozdílným národnostem se Vendula s Marcim rozhodli odletět každý do své vlasti v naději, že se brzy opět shledají. Nakonec se jim to podařilo až po dlouhých deseti měsících, náročných domluvách s úřady a vyčerpávající cestě přes půl planety.